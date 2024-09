Fermana sale l’entusiasmo Al Recchioni dolci ricordi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Inutile dire che il clima a Fermo è di quelli già frizzanti. La voglia di calcio, durante un’estate con mille incognite e che ha subito una scossa dopo dopo la prima decade di agosto, è assolutamente levitata. A livelli altissimi poi dopo il successo all’esordio in campionato a Recanati, al termine di un match dai mille volti che ha permesso di annullare da subito, volgendo al positivo, la penalizzazione per alcuni mancati versamenti di contributi arrivata nella fase finale della passata stagione e che vedeva i canarini partire col segno meno. Aggiungiamo a questa preparazione una campagna abbonamenti in corso di svolgimento che avrà senza dubbio un sprint decisamente positivo e si capisce il livello di attesa che c’è per il derby di domenica prossima contro l’Ancona al Bruno