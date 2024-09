Europa sta per crollare | Draghi lancia l’allarme

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La puzza di bruciato si sentiva da tempo, ma adesso è anche l’ex presidente della BCE, Mario, a gridaree avvertire l’che “Troia Brucia!”. L’UE rischia infatti di, ed è rimasto davvero troppo poco tempo. Mario/ FOTO ANSAIn questi giorniavrebbe consegnato alla Commissione UE, un rapporto sul futuro della competitività europea che non lascia scampo. In questi ultimi trent’anni l’è rimasta a guardare ed ha fallito. Mentre gli USA infatti continuano a trarre profitto dalla guerra in Ucraina, attraverso la vendita di GNL e armi. L’ha ricevuto l’ennesimo colpo di grazia, rinunciando alla sua principale fonte di approvvigionamento a basso costo come il gas russo. Ma anche nelle tecnologie e la ricerca gli USA sovrastano il vecchio continente, che dipende da decenni in toto dallo zio Sam.