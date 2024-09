E’ la strada più costosa dove comprare casa a Roma ecco il prezzo medio delle abitazioni

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lo stile di vita si è alzato in tutta Italia, da Nord a Sud e sono tanti coloro che non riescono a permettersi diunae tendono ad andare in affitto.è unacittà più costosevivere e in alcune zone l’acquisto di un’abitazione ha un costo molto elevato. Qual è la zona con un costo elevato per l’acquisto di unaIdealista News ha stilato una classificaregioni più costose per l’acquisto di unarientra in uno dei primi posti. In particolare, due aree della città eterna che sono Largo dell’Olgiata, unazone più esclusive della Capitale, con una media di 2.125.633 euro. L’altradal costo elevato è via Flaminia Nuovaildi un’abitazione ammonta a 1.666.773 euro.