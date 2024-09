Coppa Davis 2024 buona la prima nel girone D per gli Stati Uniti 3-0 al Cile e qualificazione nel mirino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il netto successo di ieri della Germania per 3-0 sulla Slovacchia, va in archivio quest’oggi con la vittoria 3-0 deglicontro illagiornata del gruppo D sul cemento indoor dell’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai (in Cina), valevole per la fase a gironi della. Si tratta di un’affermazione molto importante per Team USA, che si conferma favorito per superare il turno da leader del raggruppamento. Il tie odierno si è deciso su pochi punti, visto che entrambi i singolari sono arrivati al tie-break del terzo set. In apertura di programma (nel match con protagonisti i rispettivi numeri 2) Reilly Opelka ha fatto valere la sua qualità al servizio mettendo a segno la bellezza di 27 ace ed imponendosi su Cristian Garin per 6-3 4-6 7-6 (3) in quasi due ore e mezza di gioco.