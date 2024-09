Cinema in Festa | tornano gli sconti al cinema in tutta Italia date e dettagli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo un’edizione estiva di grande successo che ha portato in sala milioni dini, torna l’iniziativainche comporta uno sconto al costo del biglietto a 3,50€ su tutti i film in programmazione da Domenica 15 Settembre a Giovedì 19 Settembre 2024. A prendere parte all’evento saranno tutte le salene, perciò non si deve far altro che andare a vedere uno dei film che si trovano in questo periodo. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio iniziato nel 2022 quando, per aiutare le sale a riprendersi dopo i periodi di lockdown e la pandemia, strinsero un accordo il MiC, David di Donatello – Accademia delno e gli esercenti che avevano necessità di riportare persone nelle sale. Da quando è iniziato ilinad oggi si è vista un’affluenza di 4,5 milioni dini.