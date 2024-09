Allarme terrorismo in Italia | arrestato mentre preparava attacchi a membri del governo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un uomo di 28 anni di origine araba è statoa Milano per istigazione a delinquere con finalità diImportante operazione di prevenzione contro ilè stata messa a segno oggi dalle unità investigativene nei confronti di un uomo di origine arabe che, dalla fine del 2023, aveva continuato a pubblicare su dei profili social continue minacce dai toni sempore più minacciose adisiane che estero, con chiari riferimento alla premier Giorgia Meloni e al Ministro degli interni Matteo Salvini. Si alza l’allertain– Notizie.com – Sin dalle ore successive all’attacco di Hamas a Israele dell’ottobre scorso, è scattato inil rafforzamento degli obiettivi sensibili per il “rischio emulazione”, come misura preventiva presa dalla premier Meloni.