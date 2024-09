WWE | Raw torna al formato da 2 ore fino a fine anno in attessa del passaggio su Netflix

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 10 settembre 2024) Raw e la sua durata di 3 ore sono un argomento che negli anni ha sempre fatto discutere, soprattutto quando la scrittura degli show non era proprio entusiasmante. Raw va in onda in questoda ormai oltre 12 anni, dal luglio 2012 in cui ci fu ilalle 3 ore a partire dalla puntata speciale numero 1000, ma tra qualche settimana tutto cambierà di nuovo con un ritorno alle due ore. E dal 2025? L’annuncio delalle 2 ore è stato dato nel corso della puntata di Raw da Joe Tessitore, nuovo commentare dalla scorsa settimana, e poi confermato sui social dalla WWE precisando che sarà cosìal 30 dicembre, data dell’ultimo episodio su USA Network prima del. Non è stato quindi specificato se dal 6 gennaio si tornerà alle 3 ore o meno, ma ne sapremo di più sicuramente nei prossimi giorni.