San Nicola la Strada | partiti i lavori per il nuovo edificio scolastico di via Francesco Evangelista

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 10 settembre 2024) Sanla. Sono finalmentedi abbattimento e ricostruzione dell’comunale da adibire a scuola dell’infanzia in via. Infatti, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vito Marotta, nell’ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca, ha ottenuto già da tempo un ingente finanziamento su una ipotesi progettuale di partenza fondata sull’efficientamento energetico e la realizzazione di spazi funzionali per lo svolgimento anche di servizi accessori per gli studenti (es. mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali). Il lungo iter per addivenire alla partenza deiè stato seguito da vicino dall’Assessore ai LL.PP.