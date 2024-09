Rivalutazione pensioni 2025 | aumenti dell’16% sugli assegni Ecco quali

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 10 settembre 2024) Laè un tema di grande interesse per le pensionate e i pensionati italiani, soprattutto in un periodo in cui il costo della vita è in aumento a causa dell’inflazione. Con l’arrivo del, si prospettano i nuoviper glistici, con unaprevista dell’1,6%, basata sui dati ISTAT e sull’andamento dell’inflazione. Un aumento parecchio inferiore rispetto a quello dello scorso anno, quando l’alta inflazione aveva portato a crescite del 5,4%pensione. Quest’anno, con l’abbassamento del punteggio inflativo, il tasso di inflazione applicato dall’Inps per ilsarà di solo l’1,6%.Il meccanismo della perequazione, che adegua leall’inflazione, stando alle dichiarazioni del governo, dovrebbe restare invariato nelrispetto all’anno precedente.