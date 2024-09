Reazione a Catena suona la campanella della vittoria per le Volta Pagina

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) Lenon ne vogliono sapere dire! Dopo aver messo a segno quella che è una delle vincite più alte di questa stagione di, Anna Laura, Rosa e Antonella ci hanno riprovato. Mantenendo un buon self-control nel corso di tutti i giochi, queste campionesse si sono viste riconfermare all'interno del programma, eliminando la squadra sfidante. Nemmeno l'Intesa Vincenzi è riuscita a frenare l'avanzata di questo trio. Scopriamo subito che cosa è successo e a quanto ammonta la vincita di questa puntata. L'Intesa Vincenzi prova a fermare le‘Mi hanno telefonato i vostri mariti e mi hanno detto che vi amano più di prima. Non so esattamente perché', ha scherzato Pino Insegno, rendendo più frizzante l'atmosfera e riferendosi alle vincite che lestanno inanellando in quest'ultimo periodo.