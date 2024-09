Pilomat per la sicurezza di Euro 2024 | ha protetto il centro di Stoccarda nei giorni delle partite

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Il recente Campionatopeo di Calcio si è svolto senza alcun rilevante problema di ordine pubblico. La perfetta organizzazione dell’evento ha garantito la massimasquadre edelegazioni partecipanti, dello staff dell’UEFA, dei supporters e dei turisti, dei giornalisti, degli abitanti eforze dell’ordine impegnate nelle molte città che hanno ospitato le. Parte di questo successo è merito di, l’azienda bergamasca con sede a Grassobbio che ha prodotto alcuni dei dispositivi temporanei di dissuasione del traffico utilizzati nei centri urbani e nei pressi degli stadi, per delimitare le aree ad accesso veicolare controllato: si tratta dei modelli RBM Road Blocker Mobile, utilizzati per selezionare l’accesso, innovative soluzioni senza bisogno di alcun fissaggio al suolo e installabili in 20 minuti.