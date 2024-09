O così o non servite Grande Fratello 2024 Alfonso Signorini avverte i nuovi concorrenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Lunedì 16 settembre si alzerà il sipario sull’edizionedel. Tante novità, a cominciare dalla Casa di Cinecittà abbandonata per sempre e fino al nuovo team di opinioniste capitanate da Cesara Buonamici. Perl’inizio di una nuova avventura. Il conduttore ha fatto sapere di aver già catechizzato, in qualche modo, i. Lo ha fatto dalle colonne di Tv, Sorrisi e Canzoni, dove ha raccontato come è nata la sua conduzione del programma. >> “Non deve entrare”., Lino di Temptation la fa grossa: rischio esclusione “Quello che mi ha spiazzato di più è stato sei anni fa. Avevo appena finito, come opinionista, l’edizione del GF Vip con Ilary Blasi e si sapeva che lei non avrebbe continuato l’anno successivo. Con Ilary mi ero trovato molto bene, allora avevo deciso di mollare anche io.