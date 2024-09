Non è la storia di una malattia ma una testimonianza sincera una riflessione filosofica profonda la proposta di un modo nuovo per guardare la vita abbracciando se stessi e la propria umana fragilità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 10 settembre 2024) «All’improvviso mi è crollato tutto. Ho perso molto ma non la speranza e la voglia di immaginare». Così su Instagram Giovanni Allevi presenta il suolibro: I nove doni Sulla via della felicità, edito da Solferino Libri, e disponibile da oggi, 10 settembre. Un libro che non racconta semplicemente il viaggio nella, il mieloma, contro cui il Maestro combatte da oltre due anni. «Non è ladi una, ma una, una, ladi unperlasee la», puntualizza la casa editrice.