Migliore d’Europa nel suo ruolo! | l’ex Juve elogia il Napoli e uno degli azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Un ex giocatore dellantus hato iled eletto unocon una sentenza che ha spiazzato anche i tifosi. Ilha costruito una rosa competitiva, sfruttando la sessione estiva di calciomercato per presentare ad Antonio Conte una squadra pronta per raggiungere traguardi importanti. Certo, servirà tanto lavoro e sotto questo punto di vista proprio l’allenatore è stato molto chiaro. I presupposti ci sono, ma serve ovviamente la disponibilità di tutti per mettere in piedi una stagione che sia ben lontana da quella vissuta lo scorso anno. Tanti acquisti arrivati all’ombra del Vesuvio, alcuni chiusi nella prima fase del calciomercato, altri arrivati soltanto nella fase finale.