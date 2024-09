Mia madre era molto violenta era una persona con gravi problemi psicologici In casa vivevo in un vero e proprio film horror | lo sfogo di Ema Stokholma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Ema, ospite del professor Vincenzo Schettini nella prima puntata stagionale della “Fisica dell’Amore” in onda stasera in seconda serata su Rai 2, è tornata a parlare del suo difficilissimo passato. “in un, – ha dichiarato – da quando sono nata fino a quando sono scappata di. Da ragazzinaincon miae mio fratello più grande di me. Miaera, era unaconma nessuno se ne è mai accorto e quindi nessuno ci ha mai dato una mano. Inc’era molta violenza fisica e psicologica, soprattutto fisica”. Poi è entrata nel dettaglio di quello che ha dovuto subire e di come ha reagito: “Dopo tutto questo, avevo bisogno di una valvola di: questa per me era la scuola. Quando prendi le botte a, vai a scuola e cerchi di replicare la stessa cosa.