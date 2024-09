Mediaset invita Boccia la furia di Meloni | Atto di guerra…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) A Palazzo Chigi, la tensione è palpabile. La notizia, arrivata a metà giornata, ha sconvolto la premier Giorgia: Maria Rosaria, protagonista dello scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano, sarà ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca. Non una rete qualunque, ma, di proprietà della famiglia Berlusconi, alleata del governo. Un’ospitata che il governo interpreta come unostile, soprattutto dopo gli ultimi eventi che hanno minato la stabilità dell’esecutivo. Prima i fuorionda di Andrea Giambruno trasmessi da Striscia la Notizia, che hanno portato alla separazione tra la premier e il compagno, e ora questo nuovo episodio.accusa: “ostile” Le reazioni non si sono fatte attendere.