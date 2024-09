Louis Vuitton Cup 2024 | calendario orari giorni di regata fino all’America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Archiviato il doppio round robin con l’eliminazione di Orient Express, tra pochicominceranno le semifinali dellaCup. A partire da sabato 14 settembre andranno in scena due serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque) che stabiliranno le finaliste della Challenger Selection Series per la 37ma America’s Cup. L’ultimo atto dellaCup (previsto dal 26 settembre) si svolgerà sulla distanza delle tredici regate, quindi la vittoria andrà al primo team capace di raggiungere 7 punti. Stesso format per il Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca, in cui il Defender Emirates Team New Zealand dovrà vedersela con una tra Luna Rossa, Ineos Britannia, American Magic e Alinghi (le quattro semifinaliste del torneo degli sfidanti).