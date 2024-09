LIVE Norvegia-Italia 0-1 Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | azzurrini in controllo a Stavanger

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37? Sempre molto pericolosi gliquando attaccano dalla sinistra con Ruggieri. Il fraseggio con Bove e Baldanzi che va sempre incontro a prendere la palla fanno girare la testa ai norvegesi. 34? Inserimento pericoloso di Hansen-Aaroen che di testa butta fuori di poco a sinistra. 33?che non viene fuori e quindi lo scorrimento palla dell’risulta più facile sia in impostazione dalla difesa che a centrocampo. 32? In pienodel match la squadra allenata da Nunziata. Il ritmo alto è gestito in totale tranquillità dagliche tentano di penetrare da diverse zone del campo nell’area di rigore scandinava. 30? Punizione interessante per l’. Parte Ruggieri di sinistro, di poco fuori di testa Pio Esposito! 28? Ottima chiusura di Coppola su Jatta e ottimo disimpegno di Bove a centrocampo.