Linea Rho-Gallarate ancora polemiche sul progetto quarto binario Occupazione d’urgenza la parola ora passa ai cittadini

(Di martedì 10 settembre 2024) Vanzago (Milano), 10 settembre 2024 – Incontri con imaggiormente colpiti dall’opera. No della giunta comunale alle indennità provvisorie d’esproprio che sono state proposte da Italferr per le aree di proprietà del Comune occupate. E dialogo aperto con Rfi, Italferr e l’appaltatore per mitigare gli impatti su Vanzago. Ildi potenziamento dellaferroviaria con la realizzazione delda Rho a Parabiago, diventa realtà e continua a far discutere. Dopo l’della prima area di proprietà privata, un’area verde in via Pregnana, dove sorgerà il parcheggio a servizio della nuova stazione ferroviaria, il sindaco Lorenzo Musante e l’assessore con delega al IV-potenziamento Rho Parabiago, hanno incontrato gruppi diche vivono nelle zone che saranno coinvolte dai lavori per il potenziamento ferroviario.