La versione di Vespa | | Intervistare l’ex ministro è stato servizio pubblico L’avrei fatto anche io

(Di martedì 10 settembre 2024) Studio rivisto e novitàper lo stile di conduzione. Bruno(foto) lancia la nuova stagione di Porta a Porta, al via oggi su Rai1 in seconda serata. E poi c’è Cinque Minuti, al via sempre oggi dopo il Tg1 della sera.non si è sottratto alle domande sul caso Sangiuliano-Boccia. Prima rispondendo alla domanda su che cosa significhi fare: "Hanno detto cheMaria Rosaria Boccia in una tv commerciale era– ha affermato –, mentreunal Tg1 non lo era. Non so più che cosa significhi fare". Poi entrando più nel dettaglio: "Mi sarebbe piaciutoSangiuliano. Il direttore del Tg1 èbravissimo, ha chiesto tutto al. Non capisco come si possa criticare quell’intervista.