La Biblioteca degli Alberi in festa | musica e cultura animano i quartieri

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 settembre 2024 – Un viaggio sonoro sulle note di Mozart in diversidella metropoli, per reinterpretare con una molteplicità di sguardi la vita e il repertorio del compositore. Al via oggi il ciclo di eventili, organizzato dalladi Milano, che si concluderà domenica con il “Back to the city concert”, momento di punta del programmale annuale di BAM, il giardino botanico contemporaneo incasellato fra i grattacieli di Porta Nuova. Giunto alla sesta edizione, il concerto vedrà l’esibizione della nota violinista Veronika Eberle e della Camerata Salzburg, una delle più rinomate orchestre a livello mondiale e la prima di respiro internazionale a salire sul palco open air di BAM.