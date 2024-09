Influenza | copertura vaccinazioni in calo preoccupa la popolazione anziana

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 10 settembre 2024): nel 2023-2024in, tra anziani 1 su 2 non l’ha fatta. Un trendnte secondo gli esperti Nonostante gli sforzi delle autorità sanitarie, lavaccinale contro l’ha registrato unnell’ultimo anno, attestandosi al 18,9% rispetto al 20,2% della stagione precedente. Questa diminuzione segna un trendnte in vista della nuova campagna vaccinale che si aprirà ad ottobre. Il Ministero della Salute evidenzia come questo decremento non sia un buon segnale per le prossime iniziative volte a contrastare l’, in– notizie.comParticolarmente allarmante è il dato relativo alla: solo il 53,3% di essa ha ricevuto il vaccino nella scorsa stagione, rispetto al 56,7% dell’anno precedente.