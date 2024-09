Inchiesta Perugia | Gasparri ‘attendiamo sempre dimissioni Cafiero de Raho’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – ?Domani si riunisce l’ufficio di presidenza della commissione Antimafia e certamente dovrà programmare una ripresa di forti iniziative sullo scandalo della Procura nazionale antimafia e Striano. Sono emerse vicende inquietanti. Complicità con alcuni settori, in particolare di una forza di polizia. Stanno emergendo nomi di esponenti di vertice, che dovranno chiarire la loro posizione. Forza Italia sarà intransigente. È il più grave scandalo della storia recente. E attendiamo ancora ledalla commissione Antimafia diDe Raho, che da Procuratore nazionale siglò delle note di elogio per Striano. Quanto meno la ?culpa in vigilando? sussiste”. Lo afferma Maurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della commissione parlamentare Antimafia.