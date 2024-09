Il professore irlandese Enoch Burke non è stato arrestato per non aver usato il pronome giusto con uno studente transgender

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Circola online un video legato a una vicenda divenuta piuttosto nota nel Regno Unito. Un docente di una scuolaarreper la terza volta a settembre del 2024 perviolato un’ingiunzione che gli impediva di avvicinarsi all’istituto da cui erasospeso dopo essersi rifiutato di chiamare unocon il– they – da questi preferito. Quindi, è vero che il docente èarre, ma il motivo non è il rifiuto di usare ilrichiesto. Per chi ha fretta: Si sostiene che un docentesiamesso in carcere per essersi rifiutato di usare ilthey per riferirsi a uno. In realtà, l’uomo èsospeso dalla scuola dove insegnava per questo rifiuto.