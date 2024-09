Il coraggioso libro Cose che si possono e non si possono dire

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 10 settembre 2024) Se non facciamo niente, ci ritroveremo a vagare come sonnambuli in uno stato totalmente dominato dalla sorveglianza di massa, con un supergoverno in grado non solo di esercitare la sua forza senza alcun limite, ma anche di sapere qualsiasi cosa, senza nessuna restrizione sugli individui che sta prendendo di mira una combinazione pericolosissima. Ecco il futuro cupo che ci aspetta. A parlare è Edward Snowden, informatico ed ex tecnico della Cia che nel 2013 (Presidenza Obama n.d.r.) denunciò intercettazioni a tappeto condotte dal National Security Agency (NSA). Ad incalzarlo, in una formidabile giornata dibattito nella stanza numero 1001 dell’hotel Ritz-Carlton di Mosca, Arundhati Roy, scrittrice indiana ed attivista per i diritti civili.