Elezioni Figc Veneto | il 14 settembre si rinnovano le cariche Ecco chi potrebbe ‘guidare’ il calcio locale

(Di martedì 10 settembre 2024) Rovigo, 102024 – Sabato 14, ad Alte Ceccato in provincia di Vicenza, si terrà l’assemblea elettiva che definirà ledellaper il prossimo quadriennio. Due le liste: quella del presidente uscente, “Presidente Ruzza Giuseppe” e quella del padovano Florio Zanon, “Rinnovamento e lealtà”. La lista dell’uscente Ruzza In lista con il presidente veneziano Ruzza ci sono i polesani Argentino Pavanati – che corre per l’elezione nel ruolo di consigliere – e Simone Chieregato, candidato a delegato assembleare. “Mi ricandido per concludere un percorso problematico, da anni difficili che non hanno garantito in modo completo quegli interventi di informazione e di formazione che ci eravamo prefissati”, ha dichiarato Ruzza.