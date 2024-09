Due aerei si scontrano in pista ad Atlanta tragedia sfiorata Ala completamente distrutta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Un Airbus della Delta Airlines ha urtato con l'ala la coda di un aereo più piccolo mentre si trovava in fase di rullaggio all'aeroporto internazionale di, in Georgia. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:07 ora locale (16:07 in Italia) e ha coinvolto un Airbus A350 diretto a Tokyo e un CRJ 900 di Endeavor Air, destinato a Lafayette, Louisiana.Leggi anche: Incidente aereo: precipita e prende fuoco. Alessandra e Simone muoiono giovanissimi Nell'urto, la coda dell'aereo più piccolo è stata danneggiata e si è spezzata, mentre l'ala dell'Airbus ha subito lievi danni. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i 221 passeggeri dell'Airbus e i 56 passeggeri del CRJ 900. Tutti i passeggeri sono stati trasferiti al terminal e successivamente imbarcati su altri voli.