Dal 10 settembre 2004 al 10 settembre 2024 | vent’anni di De Laurentiis al Napoli nel segno del successo

(Di martedì 10 settembre 2024) Arriva il messaggio del presidente Aurelio Deper i 20 anni alla guida della SSC, ringraziamenti speciali a chi ha lavorato per contribuire ai successi del club. Un giorno importante e particolare per il. Sono passati esattamente 20 anni dal 10, ovvero da quando Aurelio Deacquisì il club partenopeo dopo il fallimento. Ricorre oggi, infatti, il ventennale della presidenza e alla guida della società. Venti anni fatti soprattutto di successi, di vittorie, di campioni ammirati e di soddisfazioni. Dalla doppia scalata dalla Serie C alla Serie A, fino alle prime qualificazioni europee e la Champions League. Anni al vertice del campionato. Tre Coppa Italia e una Supercoppa Italiana aggiunte in bacheca, ma soprattutto la vittoria del terzo scudetto.