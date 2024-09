D’Agostino incontra la squadra | Abbiamo il dovere di non gettare tutto alle ortiche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Avellino questo pomeriggio si è ritrovata allo stadio Partenio-Lombardi per la ripresa deglinamenti. Agli ordini di mister Michele Pazienza i calciatori, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto esercitazioni tecniche chiudendo la seduta con un lavoro prevalentemente atletico. Damiano Cancellieri, Daniele Liotti, Cosimo Patierno, Michele Rigione, Marco Toscano ed Alessio Tribuzzi sono stati impegnati in lavori specifici e terapie per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Il presidente Angelo Antonioha fatto visita allaed al termine della seduta si è fermato con dirigenti, staff tecnico e calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il difficile momento che stiamo vivendo ha generato in tutti noi grande delusione.