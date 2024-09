Covid la scoperta | lockdown ha invecchiato il cervello degli adolescenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 set. (Adnkronos Salute) - Iimposti durante la pandemia di, con l'obbligo di restare a casa e la chiusura delle scuole, hannoprematuramente il. Le restrizioni sociali hanno velocizzato la loro maturazione cerebrale, con un'accelerazione media di 4,2 anni nelle femmine e di 1,4 anni nei maschi. E' ladi uno studio dell'università di Washington (UW), pubblicato sulla rivista 'Pnas' (Proceedings of the National Academy of Sciences) e finanziato dalla Bezos Family Foundation istituita dai genitori dell'ex presidente e amministratore delegato di Amazon.