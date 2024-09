Colombia-Argentina le scelte di Scaloni | Lautaro Martinez sempre più leader

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) In programma alle 22.30 (ora italiana),chiude gli impegni in nazionale per i giocatori dell’Inter. Lionelnon risparmia, mentre non è nemmeno in panchina Valentin Carboni.– L’ha il suo nuovoin attacco e il suo nome è. Dopo il gol decisivo in finale di Copa América – competizione che ha anche chiuso da capocannoniere – il toro è uno dei punti fermi del Commissario Tecnico Lionel. Non fa eccezione la sfida di questa sera contro la– squadra proprio contro cui l’albiceleste ha conquistato il trofeo a luglio – valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, con il titolo detenuto dall’stessa. Titolarissimo, quindi, l’attaccante dell’Inter, che non godrà di un turno di riposo prima del rientro in Italia.