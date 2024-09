Cahill il coach di Sinner | molte cose sono ricadute sulle mie spalle

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) L’allenatore di Jannik, Darren, nel corso di un’intervista a Espn, dopo il trionfo del suo assistito allo Us Open, ha esaltato il numero uno al mondo. “Nel team di Jannik io nonl’allenatore più importante, che è Simone Vagnozzi, maquello che ha più esperienza. Negli ultimi quattro mesisuccesse tanteall’interno del gruppo edi questemie. Ho cercato di mantenere il senso dellee il focus di Jannik su quelli che erano i nostri obiettivi, gli ripetevo in continuazione che non aveva fatto nulla di sbagliato e che qualunque cosa fosse successa sarebbe dovuto restare con la testa alta”, dichiara l’australiano. “Siamo riusciti ad attraversare questo periodo, non certo senza stress -sottolinea il 58enne -.