Ballando con le stelle svelati i nomi di tutti i maestri della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Milly Carlucci ha finalmente sciolto le riserve suideidicon le. Come sappiamo, il programma parte con un leggero anticipo rispetto al palinsesto tradizionale, in modo da concedere più puntatescorsa, con l’intera giuria confermata in blocco. Sul fronte dei ballerini, invece, c’è stata una piccola rivoluzione. Sono infatti tanti i volti nuovi e gli addii illustri: tra questi, quello di Lucrezia Lando che appena un anno fa si era distinta per la buona prova con Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo. Ma chi sono i protagonisti di quest’anno? Chi sono idicon le2024 Non ci saranno Simone Casula, Lucrezia Lando ma nemmeno Moreno Porcu.