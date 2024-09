Approda a Bergamo MedFest 2024 con tre appuntamenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) 6 Settembre, il Medioevo Festival in Lombardia, promosso da Res Musica con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e numerose istituzioni e partner privati. E viin grande stile, con il concerto che sarà tenuto sabato 14 settembre (ore 20.30) nel Castello Visconteo di Pagazzano dall’ensemble spagnolo Aquel Trovar, composto da Delia Agúndez voce, Antonio Torralba flauto e tamburello José Ignacio Fernández citola e liuto e Daniel Sáez Conde ribeca, symphonia e campane. ‘ONDAS DO MAR DE VIGO – Le ‘cantigas de amigo’ di Martín Códax’ il titolo di questo straordinario evento, in cui risuoneranno canzoni struggenti e nostalgiche che rappresentano uno degli esempi più suggestivi della poesia e della musica del Medioevo: vere e proprie poesie d’amore al femminile incentrate sull’attesa dell’uomo amato e di cui è co-protagonista il mare.