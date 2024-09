Victoria De Angelis arriva in Sicilia con un DJ set all’Afrobar di Catania

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il 22 settembre 2024, la bassista dei MåneskinDefa il suo debutto come DJ nel Sud Italia. Vic si prepara, infatti, a portare la sua inconfondibile energiadicon un DJ set organizzato da With Love. Conosciuta per la sua maestria al basso,ha recentemente ampliato i suoi orizzonti musicali esplorando il mondo della techno. With Love Musicde/ Foto da Ufficio Stampa Tra le date del suo primo tour annunciato a febbraio scorso, il giovane talento ha incluso. L’Afrobar – famoso per aver ospitato leggende della musica elettronica come Nina Kraviz, Richie Hawtin e Sven Väth – sarà, dunque, il palcoscenico perfetto per questa nuova avventura musicale di un’artista già affermata a livello internazionale. I biglietti per l’evento sono disponibili a questo link.