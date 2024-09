Sinner vince e bacia Anna Kalinskaya per la prima volta in pubblico

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannikha riscritto la storia del tennis italiano conquistando, a soli 23 anni, gli US Open, il suo secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open. Ma oltre ai successi sportivi, è la sua vita privata che ha catturato l’attenzione dei media. Alla fine della partita, tra applausi e l’emozione delsi è lasciato andare a un gesto romantico che ha fatto il giro del mondo: il tenero bacio con, sua fidanzata e tennista russa, sigillando la loro relazione in modoper laprotagonisti di un momento speciale Dopo aver battuto Taylor Fritz in finale e conquistato il suo secondo Slam del 2024, Jannikha alzato le braccia al cielo, assaporando ogni istante della vittoria. Ma è stato uno sguardo verso la tribuna, dovelo aspettava, a svelare un momento ancora più dolce.