Quei momenti sono ancora nella mia testa | Jannik Sinner il tormento dopo il trionfo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Spazza via Taylor Fritz in tre set, conquista gli Us Open - primo italianostoria del tennis a riuscirci - e si impone sempre più come numero 1 al mondo. Ma perila Flushing Meadows è anche una liberazione, una vittoria che lo libera da un periodo difficilissimo: prima gli infortuni e poi, soprattutto, la vicenda Clostebol con tutti gli annessi, tra fango e accuse, che ha generato. Già, quella vicenda ha pesato, eccome. Ha tormentatoin tutti questi ultimi mesi, ben prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico: l'altoatesino, infatti, ha dovuto conviverci, aspettare l'epilogo, poi positivo. L'assoluzione definitiva è arrivata solo una settimana prima degli Us Open, mentre il caso iniziava ad Indian Wells, lo scorso marzo.