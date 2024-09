PS5 Pro sta arrivando! Presentazione martedì 10 settembre!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 9 settembre 2024) PS5 Pro sta! L’annuncio di Sony ha comunicato ufficialmente che domani,10, alle ore 17 italiane andrà in onda unaTecnica. La/Evento durerà solo 9 minuti, e sarà presentato da Mark Cerny, Lead System Architect di PS5 e PS4. Ecco l’annuncio di Sony! Tune in tomorrow for a PlayStation 5 Technical Presentation hosted by Mark CernyThe 9-minute stream begins September 10 at 8:00am PT / 4:00pm BST. Full details: https://t.co/VC31WS9VYd pic.twitter.com/qGUF0Yj9Ia— PlayStation (@PlayStation) September 9, 2024 L'articolo PS5 Pro sta10! proviene da NerdPool.