Pagelle Israele-Italia 1-2 | voti e tabellino Nations League 2024 2025

(Di lunedì 9 settembre 2024) Frattesi e Dimarco i migliori in campo. Bellanova l’unico sotto la sufficienza. Sono lein sintesi di1-2, match della fase a gironi del gruppo A2 Di. Al 38? è Frattesi a realizzare la rete dell’1-0 su assist di Dimarco: si tratta del settimo gol in azzurro del centrocampista dell’Inter. Al 62? Kean firma il 2-0 e ritrova la rete in nazionale a distanza di tre anni dall’ultima volta. Ecco i nostridel match. HIGHLIGHTS Donnarumma 6.5Risponde presente quando viene chiamato in causa. Poche volte, a dire il vero Gatti 6.5Parte bene, seguendo il taglio di Khalaili e facendogli perdere un tempo di gioco in quello che è il primo contropiede israeliano. Conferma il momento di forma, ma c’è un’unica nota stonata: un giallo evitabile al 74? Buongiorno 7Un pilastro. Forte nelle preventive, solido in marcatura, sempre concentrato.