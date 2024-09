Olivier Tessler a capo della divisione Lusso di L’Oréal Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) La direzione generale diannuncia la nomina dia direttore generaledientra inin Francia 20 anni fa. Può vantare un’importante carriera internazionale: ha infatti trascorso più di 10 anni nel Travel Retail prima in Europa e poi in Asia, dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale Consumer Product Division Travel Retail. Oggi ricopre il ruolo di deputy general manager di Shu Uemura in Giappone. Nel 2021 si è trasferito income GM Excellence Pole. In questo ruolo ha guidato l’accelerazione di YSL inche è stato il brand con la crescita più rapida nel mercato selettivobellezza nel 2022. L'articolodiproviene da Ildenaro.it.