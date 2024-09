Musica brano creato con intelligenza artificiale scala le classifiche

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

L'domina leli con il'Massimo Il Boss' realizzato da DankNote, autore italiano che vuole mantenere l'anonimato. La canzone racconta di un tema di cui si è tornato a parlare recentemente con la docu-serie Netflix sul caso di Yara Gambirasio. "Oh Massimo, Massimo, sei tu il vero Boss? Non hai ucciso una bambina e questo lo so, Ma il DNA dice di sì, Che sarà di te, lo vedremo qui", recita un verso. Benché non sia mai nominato, il testo fa riferimento a Bossetti. Da oltre 10 giorni primo in classifica su 'Hit Viral Italia' di Spotify, ilha totalizzato più di mezzo milione di stream: 282.000 su Spotify, 230.000 su Youtube e Youtube Music, oltre al successo sulle piattaforme di Amazon e Apple Music ed altre ancora.