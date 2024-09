Madonna di Trevignano Gisella rivela l’inquietante profezia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 9 settembre 2024) Maria Giuseppa Scarpulla, la veggente diRomano, meglio conosciuta comeCardia, è tornata a parlare ai suoi seguacindo una nuovaconfessatole dalla. Dal 2016 ad ora ogni 3 del mese un gruppo di fedeli si è sempre riunito a pregare con la “santona” ma il 3 settembre non c’è stato alcun appuntamento: incontro annullato, tutto rimandato via streaming. Nelle scorse settimane il Consiglio di Stato ha confermato l’ordine di rimozione dei manufatti abusivi che per anni hanno trasformato un’area protetta in un luogo di culto non autorizzato. Cardia, però, ha trovato un modo per continuare a comunicare con i suoi adepti, sfruttando Internet.