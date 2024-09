Macedonia del Nord-Armenia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 4 di Lega C di Nations League 2024. I padroni di casa reduci da un pareggio affrontano gli ospiti che invece hanno ottenuto un largo successo.delsi giocherà martedì 10 settembre 2024 alle ore 20.45 a Skopje.DEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Solo un pareggio per i macedoni nella prima di Nations League contro le Isole Far Oer. Ci si aspettava di più dalla Nazionale di Milevski, che ora proverà a strappare i tre punti per scavalcare gli armeni in testa al girone Netto e convincente successo dell’per 4-1 contro la Lettonia che gli consente momentaneamente di guidare il girone.