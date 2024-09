L’Italia vince ancora in Nations League | Israele battuto 2-1 a Budapest

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Due su due.conferma quanto di buono fatto vedere in Francia e batte 2-1sotto la pioggia del campo neutro della Bozsik Aréna di. La nazionale di Luciano Spalletti mantiene il punteggio pieno nel gruppo A2 die si affida alle reti di Frattesi e Kean contro la squadra neopromossa dalla Lega B (4 vittorie e un pari). Gli Azzurri, in top 4 nelle ultime due edizioni del torneo, inseriti nel gruppo 2 di Lega A, cambiano cinque giocatori rispetto all’11 vincitore al Parco dei Principi contro la Francia. Fuori Calafiori, Di Lorenzo, Cambiaso, Pellegrini e Retegui. Dentro Gatti, Buongiorno, Bellanova, Raspadori (in gol contro i Bleus) e Kean. Le indicazioni sono quasi tutte positive. A parte Bellanova (l’unico un po’ in ombra), le novità di formazione sono promosse.