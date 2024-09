L’eroe di Italia ’90 è grave | già operato due volte per un tumore ha anche contratto la polmonite Ansia per Totò Schillaci ricoverato a Palermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ore di apprensione per la salute di. "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amatoè in condizioni stabili ed è controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza". Così ieri su Instagram – tramite il profilo ufficiale di– i familiari dell’ex attaccante della Juventus e della Nazionale hanno aggiornato tutti sulle condizioni deldi’90. L’ex calciatore palermitano èpresso l’Ospedale Civico del capoluogo siciliano. Alle spalle ha due operazioni per unal colon negli ultimi anni, inoltre l’ex attaccante, 59 anni, hauna bruttache ha portato i sanitari a disporre flussi di ossigeno per facilitare la respirazione.