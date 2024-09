L’allenatore del Subbiano entra in campo e interrompe un contropiede | polemiche e scuse della società

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 9 settembre 2024) Clamoroso episodio a Pontassieve durante la prima giornata del campionato di Promozione, girone C. Durante la partita tra Pontassieve e, il mister del, Alessio Guidotti, ha compiuto un gesto inaspettato: si è alzato dalla panchina, èto ine ha interrotto l’azione di un avversario lanciato a rete. Il fatto è stato ripreso in un video diffuso dallaPontassieve, che mostra Guidotti intervenire al 45? del primo tempo per fermare l’attaccante avversario Bourezza, lanciato insulla destra, con solo un difensore rimasto tra lui e il compagno Cragno, libero sulla sinistra. L’episodio, definito “clamoroso” dalladi casa in un post su Facebook, ha portato all’espulsione deldel. La partita è poi terminata con un pareggio a reti inviolate, 0-0.