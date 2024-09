La vittoria contro la Francia è il più grande rimpianto di Spalletti per gli Europei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un modulo definito senza equivoci. I giocatori messi tutti al loro posto. Poche idee, semplici ma non necessariamente banali. Lo spirito giusto. In una parola sola, finalmente una squadra: tutto ciò che l’Italia non è stata aglied è tornata ad esserela. Ladi Parigi, per certi versi quasi storica (non capita tutti i giorni di battere i transalpini: l’ultima volta risaliva al 2008), può rappresentare un nuovo inizio per la nazionale ma è soprattutto unper Luciano. Ribadisce le responsabilità di ciò che è stato (le dimissioni erano doverose), ma almeno restituisce un minimo di fiducia per il futuro. No, non siamo diventati all’improvviso dei fenomeni, anzi, a dirla tutta continuiamo ad essere dei mezzi brocchi, con talento limitatissimo e uno dei reparti offensivi peggiori del continente.