La Spagna e la strategia degli agenti infiltrati nei movimenti | 9 smascherati in due anni Diritti umani violati ma il ministro li difende

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Marta de Aranjuez, un volto noto all’interno dell’associazione Madres Contra la Represión, non era la persona che le sue compagne credevano di conoscere. Dietro al suo nome si nascondeva, infatti, l’agente della Policía Nacional Maria Ángeles G.A., in servizio dal giugno del 1985. Grazie a un’inchiesta congiunta de El Salto e La Directa, è stato svelato che Maria Ángeles ha operato sotto copertura per quasi due decenni, infiltrandosi in numerosi gruppi e spazi sociali, come il centro sociale El Laboratorio, i collettivi di supporto ai prigionieri del Grapo e del PCE(r), gruppi baschi e l’area della Coordinación Antifascista. Negli ultimi sette, Maria Ángeles si è inserita nel gruppo di Madres Contra la Represión, fingendo di essere una donna simpatica e coinvolta in cause sociali.