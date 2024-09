La resilienza è rosa Dalla crisi alla rinascita l’impresa di tre donne | Il segreto? Una piadina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) FERRARA Il lavoro? Se lo sono inventato. Anzi, hanno fatto un passo in più. Si sono inventati un’impresa. E’ la storia di tre, madre, figlia e zia che si sono trovate ad un certo punto della loro vita davanti ad un bivio. Una di loro aveva perso il lavoro in un’azienda di pulizie; l’altra all’improvviso senza impiego dopo la chiusura dell’attività. E così, complice una, hanno aperto lungo via Eridania un negozio che sforna piadine e pasta fresca. Nella squadraci sono Doriana Fantoni, 66 anni, mamma di Ilaria Randoli, 40 anni. "Cristina Fantoni è mia zia", spiega Ilaria, dallo stand ’Adesso pasta’, allestito in piazza Ariostea per la fiera che si è svolta nei giorni scorsi. Quando l’attività nel negozio, che hanno aperto a Santa Maria Maddalena, cala un po’ loro prendono armi, bagagli e piadine e partecipano alle fiere.