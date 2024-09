Kendrick Lamar sarà protagonista dell’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 9 settembre 2024)ilLIX. L’evento si terrà domenica 9 febbraio 2025 al Caesarsdome di New Orleans. «Laa rap è ancora il genere più impattante di sempre. – ha dichiarato l’artista – E io sarò lì a ricordare al mondo il perché. Hanno preso quello giusto».– co-fondatore dell’etichetta creativa pgLang – ha ottenuto un enorme successo della critica e culturale dal suo album di debutto good kid, m.A.A.d city pubblicato nel 2012. Da allora,ha accumulato 17 vittorie ai Grammy ed è diventato il primoista non classico e non jazz a vincere un Premio Pulitzer per il suo album DAMN del 2017. LEGGI ANCHE: Lazza, il nuovo album ‘Locura’ annunciato con uno-evento a San Siro L’ultimo album di, Mr. Morale & The Big Steppers, è stato pubblicato nel maggio 2022.